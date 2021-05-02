Опубликован расширенный список сборной.

На сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) появился список игроков, которые могут выступить за сборную этим летом. В расширенный состав Туомас Саммелвуо включил 25 игроков. К Лиге наций, которая стартует 28 мая, останутся 18 волейболистов. А на Олимпийские игры смогут поехать только 12.

Заветный список

Связующие: Александр Бутько («Зенит-Казань»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Дмитрий Ковалев («Зенит-СПб»), Павел Панков («Динамо»).

Диагональные: Максим Жигалов («Факел»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония), Виктор Полетаев («Зенит-СПб»).

Блокирующие: Илья Власов («Динамо»), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Вадим Лихошерстов («Динамо»), Дмитрий Лызик («Локомотив»), Иван Яковлев («Зенит-СПб»).

Доигровщики: Денис Богдан («Факел»), Дмитрий Волков («Факел»), Федор Воронков («Зенит-Казань»), Егор Клюка («Зенит-СПб»), Ярослав Подлесных («Динамо»), Сергей Савин («Локомотив»), Антон Семышев («Динамо» М), Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань»).

Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Валентин Голубев («Зенит-Казань»). Сергей Мелкозеров («Зенит-СПб»).

Кого нет?

Сразу бросается в глаза отсутствие в списке 36-летнего Сергея Гранкина. Связующий дебютировал в сборной в 2006 году и с тех пор крупных турниров не пропускал. Он был основным пасующим на трех Олимпиадах (включая золотую — лондонскую), выиграл две Мировые лиги и два чемпионата Европы, играл на чемпионатах мира. Последний турнир Сергея в цветах национальной сборной — Кубок мира-2019 в Японии. Там он был капитаном. В этом сезоне Гранкин стал чемпионом Германии в составе «Берлина», однако этого оказалось мало.

Все это похоже на завершение карьеры прославленного игрока в сборной. Хотя в истории было немало примеров, когда связующие выступали на топ-уровне очень долго. Тот же Вадим Хамуцких в 38 лет стал призером Мировой лиги, а потом был в составе на чемпионате Европы. Так что категоричного «нет» относительно домашнего чемпионата мира-2022 Гранкину все-таки говорить не стоит.

Нет в списке двух легионеров — Дмитрия Пашицкого и Ореоля Камехо. Первый был очень хорош в «Кузбассе», вытеснил из основы питерского «Зенита» Игоря Филиппова, но на блоке у России конкуренция традиционно сумасшедшая. А вот его одноклубник Ореоль Камехо просто не успел получить спортивное гражданство нашей страны. Паспорт есть. А вот разрешения от FIVB пока нет.

Среди либеро не оказалось Евгения Андреева. Он много играл на Евро-2019, и тогда Саммелвуо говорил, что каждому, кто разбирается в волейболе, очевиден потенциал этого парня. Однако, либо прогресс спортсмена замедлился, либо, поработав с ним в клубе вплотную, Туомас увидел что-то новое, но сейчас его нет даже в расширенном списке.

Кого отсекут от Лиги наций?

По крайней мере пять кандидатов из семи, которые пролетят мимо предолимпийской репетиции в Римини, очевидны.

— Попадание Андрея Сурмачевского в список вообще непонятно. В Казани у него одна опция — выходить на подачу в концовках партий. В таком режиме он отыграл и этот сезон, и прошлый. Для попадания в олимпийскую сборную этого слишком мало.

— Дмитрию Ковалеву Саммелвуо практически не давал игрового времени в «Зените», безграничный лимит доверия был у француза Бризара. Будет странно, если теперь Ковалеву дадут проявить себя в сборной.

— Максим Жигалов мог бы помочь команде, проводись Лига наций по тому же формату, что последний раз. Но теперь, когда есть жесткий регламент по заявке, очевидно, что шансов остаться у него практически нет.

— 21-летний Дмитрий Лызик наверняка дождется своего дебюта в национальной команде и, может быть, даже сыграет на Евро-21. Но при нынешних жестких раскладах молодого центрального почти наверняка оставят за бортом.

— Точно не повезут на Лигу наций всех заявленных либеро. Кто станет третьим лишним — пока непонятно. Наверное, это решится по итогам сборов в Новогорске.

Можно предположить, что от Римини отсекут еще одного блокирующего и одного доигровщика.

Каким будет олимпийский состав?

Здесь пойдем от противного. Если ничего не случится, точно будут в сборной Максим Михайлов, Иван Яковлев, Егор Клюка и Дмитрий Волков.

За остальные восемь мест предстоит сражение.

Саммелвуо наверняка интересно посмотреть на Дмитрия Мусэрского, который стал чемпионом Японии и MVP-турнира. По итогам Евро-2019 Туомас точно был не в восторге от игры одного из главных героев Лондона-2012, но с тех пор прошло два года и в решающих матчах прошедшего сезона Мусэрский был в огне. Очень любопытно, что в список Дмитрий попал как диагональный, а не как блокирующий. С учетом того, что он может закрыть сразу две позиции, его шансы на Токио на бумаге выглядят очень весомыми.

Если наш великан в форме, то с учетом Яковлева на Игры достаточно будет взять еще двух центральных. Лига наций покажет, кто ими будет.

Остается пять мест.

Опять же, если Мусэрский сейчас в полном порядке, то в диагонали достаточно будет одного Михайлова. Дмитрий, если потребуется, подстрахует. Тем более что у Полетаева, у которого сумасшедший потенциал, из-за травм этот сезон не получился вообще.

Получается, что остается пять мест. Как раз — два либеро и еще три доигровщика. Хотя, опять же, если Виктор наберет обороты, то можно взять его и двух доигровщиков. Варианты пока возможны.

И хотя в целом очертания олимпийской сборной уже понятны, только предстоящая Лига наций даст окончательные ответы на все вопросы.