На волейболистку подали в суд из-за беременности. Дичь в Италии

Итальянские законы требуют от женщин-спортсменок сделать однозначный выбор между материнством и карьерой.

Времена меняются, но скандалы с притеснением женщин в прошлое не уходят. Они до сих пор возможны даже в тех странах, которые вроде бы считаются прогрессивными — например, в Италии. Маленький волейбольный клуб «Маниаго Порденоне» прогремел на весь мир, вынудив капитана команды Лару Лугли выбирать между материнством и выступлениями. После начала скандала многие называли эту ситуацию «совершенно неприемлемой», а спикер сената Италии — «издевательством над женщинами». Над заявлением клуба, который обвинил волейболистку, в «сокрытии своего желания стать матерью» и потребовал он нее «возмещения ущерба», теперь рыдает весь мир спорта.

Лугли — не самая великая волейболистка, хоть в прошлом и сыграла несколько матчей в серии А. Сейчас ей 41 год, а на момент конфликта из-за беременности было 38. Поначалу дело не особо афишировалось — контракт просто разорвали, а женщину уволили без неустоек с чьей-либо стороны. Но через месяц после всей этой истории у Лары случился выкидыш — и тогда уже она подала на клуб в суд. И тут выяснялись леденящие душу подробности. Оказывается, в игровых видах спорта в Италии это обычная ситуации — когда спортсменка в случае беременности уходит не в декрет, а должна покинуть команду по «собственному желанию». Адекватно ли вообще? И почему женщина в таких случаях абсолютно беззащитна перед законом и перед своими циничными боссам?

Шокирующая история Лары

Лугли занималась волейболом 25 лет, и все эти годы подписывала контракты с командами, в которых фигурировало условие, при котором в случае беременности она будет уволена. Волейболистка считалась спортсменкой-любителем, то есть имела меньше прав, чем профессионалы. Дискриминация видна уже в этом случае — оказывается, профессионалами в Италии могут считаться только мужчины, играющие в баскетбол, футбол и гольф, либо выступающие в велоспорте. А вот женщины, даже если соревнуются на чемпионатах мира и Олимпийских играх, имеют исключительно статус любителей со всеми вытекающими последствиями. И поэтому в контрактах может быть прописано, что спортсменки увольняются из клубов в случае беременности, что позволяет клубу избежать расходов на декрет. И это совершенно законно.

Команда Лугли играла за клуб «Маниаго Порденоне» в чемпионате страны в северо-восточной части Италии на протяжении шести месяцев. В марте 2019 договор волейболистки с клубом был расторгнут, а через месяц Лара потеряла ребенка. После этого она подала в суд и попросила три тысячи долларов — зарплату, которую клуб должен был ей за то время, пока она еще не знала о беременности. «Маниаго Порденоне» отказался выплачивать деньги, в результате последовал ответный иск. В нем утверждалось, что вся эта ситуация привела к падению результатов команды и финансовым сложностям у клуба.

В документах, предоставленных суду, утверждалось, что спортсменка специально скрывала свою беременность и вообще намерение иметь детей. Причем, по мнению функционеров, Лара могла бы вернуться к выступлениям сразу после выкидыша, хотя сама Лугли эмоционально высказалась в интервью The Guardian:

— В тот момент я чуть не выбросилась из окна. И точно не хотела бы идти в зал.

Дискриминация женщин в итальянском спорте

После обнародования всей этой истории (волейболистка сама рассказала ее в Facebook) разразился скандал многие политики выступили в защиту спортсменки.

— Осуждать волейболистку Лару Лугли из-за материнства — это издевательство над женщинами, — такова позиция спикера верхней палаты Италии Марии Элизабетты Альберти-Казеллати. С этим согласна и Элена Бонетти, министр по вопросам равных возможностей и семьи.

Юристы говорят, что теперь поправки могут быть добавлены в контракты спортсменок, но это не повлияет на те случаи, которые уже произошли. А не согласиться на данные условия женщины не могут — иначе просто не смогут выступать в своем виде спорта. А как раз ситуация с Ларой Лугли может создать прецедент и позволить всему этому делу сдвинуться с мертвой точки. Потому что сейчас получается, что девушки-спортсменки должны выбирать между материнством и спортом. Но дело даже не в законах, а в том нечеловеческом отношении, с которым столкнулась Лара после начала судебного процесса.

— Представители клуба заявили, что 38-летняя женщина должна заранее знать, хочет ли она иметь ребенка, и была обязана предупредить работодателя о своих намерениях, — рассказала волейболистка The Guardian. — Они не только поставили под сомнение мой профессионализм, но и сравнили беременность с противоправным и злонамеренным поведением. Они обвинили меня в мошенничестве и сокрытии своего желания стать матерью. Я была очень зла, когда почла этот документ.

Понятно, что для маленькой команды, выступавшей в серии В (второй лиге) даже три тысячи евро — большие деньги. Но женский чемпионат Италии по волейболу проводится с 1946 года, и за 70 лет можно было как-то урегулировать момент с беременность спортсменов. Возможно, скандал с Лугли не был бы таким громким, если бы не циничные заявления клуба. И, если так, то расплата за это уже наступила в полно мере. Команда фактически прекратила существование и после атак хейтеров была вынуждена закрыть свой сайт и соцсети.