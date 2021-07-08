«Он марионетка, и приехал только за деньгами». Иранский волейболист жестко наехал на Алекно

Фархад Гаеми выступил с разгромным интервью, которое привело к большому скандалу.

Волейбол в Иране — абсолютное безумие. Популярность вида спорта в стране запредельная. До сих пор вспоминаю этап Лиги наций в Урмии, на котором довелось побывать — город всю неделю стоял на ушах. После каждой рядовой победы хозяев тысячи иранцев высыпали на улицы и устраивали примерно то же, что мы на Никольской летом 2018-го. Люди на машинах просто бесцельно крутились по центру и сигналили, из-за чего автобус с иранской сборной вместо 15 минут добирался до гостиницы больше двух часов.

У капитана Саида Маруфа почти 2 миллионов подписчиков в Instagram. Такое не то, что волейболистам, даже футболистам нашим не снилось. У самого популярного — Артема Дзюбы — на 600 тысяч меньше.

Понятно, что внимание СМИ к этому виду спорта в стране тоже зашкаливающее. Малейшая новость в сборной — огромное событие. И, например, приезд Владимира Алекно стал мощнейшим инфоповодом. Даже первая тренировка была событием, достойным первых полос. Триумфатора Олимпийских игр-2012 ждали с трепетом. Примерно, как у нас когда-то Фабио Капелло.

И теперь вот Алекно вдруг начали обвинять примерно в том же, в чем когда-то итальянского футбольного тренера: будто он приехал только за деньгами и ему на сборную абсолютно наплевать.

Громом среди ясного неба стало интервью 31-летнего Фархада Гаеми. В Европе о нем практически не знают, практически всю карьеру он провел в Иране. Однако в своей стране он, двукратный чемпион Азии, настоящая звезда и большой авторитет. И его разгромные слова в адрес всего иранского волейбола и Алекно, в частности, выплеснулись в большой скандал.

Что сказал иранский волейболист?

Гаеми вообще-то карьеру в сборной завершил. Однако в Лиге наций у Ирана всплыли очевидные проблемы с приемом и Фархада, как человека, который в этом элементе хорош, попросили вернуться. Что любопытно, звал не Владимир Романович, а люди из федерации. Больше того, президент федерации обещал ему место в олимпийском составе.

Агентству ISNA Гаеми говорил, что находится в отличной форме. Вот только российского тренера он не убедил — в число 12 игроков, которые представят Иран в Токио, его не включили. После чего волейболист разнес в интервью всю федерацию и отдельно проехался по Алекно.

Фархад заявил ISNA, что за кадровые решения в Иране отвечает волейбольная мафия и кто-то имеет с этого всего чистую прибыль. А Алекно, хоть и является самым популярным и потенциально самым полезным в истории иранского волейбола тренером, всего лишь марионетка — у него нет ни первого, ни последнего слова. Все решают другие. Гаеми сказал, что россиянин до сих пор не знает имен некоторых игроков и даже позиций, на которых те играют. А в команде ужасная атмосфера. «Он всего лишь ищет деньги», — отрезал теперь уже бывший волейболист сборной.

Для Ирана с его любовью к волейболу все это сейчас одна из главных тем в повестке дня. Уже объявлено, что в ближайшее время состоится пресс-конференция федерации. И хотя со стороны все выглядит как вызванный обидой за непопадание в олимпийский состав выпад Гаеми, болельщики сборной поддерживают его. Коллега, с которым мы познакомились как раз в Урмии, сказал, что вопрос очень сложный. Потому что, с одной стороны, Алекно по-прежнему безумно уважают в стране, но с другой, Фархад — свой. И его очень сильно любят. А этого вполне достаточно, чтобы большая часть была априори на стороне игрока.

Еще один вызов для Алекно

Удастся ли как-то утихомирить эту бурю или в Токио иранцам придется ехать на пороховой бочке — непонятно. Наверное, слова Алекно через переводчика и уж тем более кого-то из руководства федерации сейчас иранскую общественность не убедят. Какими бы логичными они ни были. Вот чьи могут — так это Маруфа. Он не просто звезда, а (без шуток) один из самых авторитетных людей в стране. И если Саид скажет, что Гаеми был не прав, то нет сомнений, что все это именно так воспринимать и будут.

Добавим лишь, что Иран занял в Лиге наций непривычно низкое 12-е место. А на Олимпийских игр сыграет в группе с Японией, Польшей, Канадой, Италией и Венесуэлой. И все в стране ждут, по меньшей мере, выхода в четвертьфинал. Если получится — российскому тренеру будут респектовать. Пройдут дальше — он сразу же станет волшебником и национальным героем. Но, в случае если что-то не сложится, крайний, кажется, тоже уже определен. И те слова Гаеми вспомнят моментально.

Как ни крути, перед Алекно, который искал относительного спокойствия после тяжелейших лет работы в сборной России и Казани, снова в полный рост встал серьезнейший вызов. Другое дело, что он их давно уже не боится.