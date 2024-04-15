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Сегодня, 10:33

Волейболистка Кошелева объявила о завершении карьеры

Виктория Кравченко
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Татьяна Кошелева.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Российская волейболистка Татьяна Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры.

«Волейбол — моя страсть! Я была готова забить каждый решающий мяч, находила в себе силы бороться, даже когда мое тело было на пределе, рвалась на площадку, как только слышала, что мои связки срослись. Когда-то я загорелась желанием быть на вершине, и для этого я отдавала спорту всю себя», — написала Кошелева в соцсетях.

В июне 2021 года 35-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры в национальной команде. С этого же года она являлась игроком ЖВК «Валлефолья».

На клубном уровне Кошелева выигрывала клубный чемпионат мира с турецким клубом «Эджзаджибаши» и дважды становилась победительницей Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) в составе краснодарского «Динамо».

Татьяна Кошелева
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