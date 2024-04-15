Гамова — о завершении карьеры Кошелевой: «Она оставила свой след в российском волейболе»

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова в разговоре с «СЭ» отреагировала на завершение карьеры волейболистки Татьяны Кошелевой.

«Мы вместе выигрывали чемпионат мира в 2010 году, провели много игр вместе. Потом вместе играли за казанское «Динамо». Татьяна — хороший человек, у которого была отличная карьера. Она оставила свой след в российском волейболе. Безусловно, она была одной из лидеров в российском волейболе на определенном этапе», — сказала Гамова «СЭ».

В июне 2021 года 35-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры в национальной команде. С этого же года она являлась игроком ЖВК «Валлефолья».

На клубном уровне Кошелева выигрывала клубный чемпионат мира с турецким клубом «Эджзаджибаши» и дважды становилась победительницей Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) в составе краснодарского «Динамо».