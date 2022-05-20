В «Уралочке» заявили, что извинения перед Монталво должен был принести Воронков, а не клуб

Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко заявил, что руководство екатеринбургского клуба ожидало извинений за оскорбление кубинской волейболистки Аиламы Монталво от тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, а не от калининградского клуба.

Ранее «Локомотив» извинился перед Монталво за высказывания Воронкова во время игры финальной серии чемпионата России. 19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать тренера на срок до двух лет. Точный срок дисквалификации будет определен на заседании исполкома федерации, которое состоится 31 мая.

«Локомотив» как клуб здесь вообще не причем, — приводит слова Огиенко ТАСС. — Собственно, это была ошибка Воронкова. Понятно, что клуб отстаивает интересы своего тренера, это все прекрасно. Я считаю, что должен был извиниться Воронков, а не «Локомотив».

При этом гендиректор «Уралочки-НТМК» отметила, что екатеринбургский клуб принимает любое решение ВФВ.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?» За «Уралочку» выступала Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.