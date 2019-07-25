Ореоль Камехо: "Было время, когда на Кубе запретили интернет"

Кубинец Ореоль Камехо, игрок петербургского "Зенита" с российским паспортом, претендующий на участие в Олимпиаде-2020 в составе сборной России, рассказал о жизни на Кубе, отношении к Фиделю Кастро и уровню российской суперлиги.

– Вы родом с Кубы, и у нас очень много по ее поводу рассказов и домыслов – непонятно, стереотипных или нет. Как прошло ваше детство на Острове Свободы?

– Было время, когда на Кубе не было интернета. Его просто запретили. Сейчас этих запретов нет, страна стала более доступной. С едой были перебои, полки иногда были пусты. Но благодаря моим родителям я этот период пережил относительно нормально. Я бы сказал, у меня было счастливое детство. Мы с моими друзьями постоянно играли во дворе в национальные кубинские игры. На море проводил много времени, поскольку жил совсем недалеко от пляжа. Отпуск тоже провожу там, а также Бразилии и в США, в Майами.

– Вы верите в некие коммунистические идеалы? Куба ассоциируется в том числе и с Фиделем Кастро.

– Я не являюсь сторонником Фиделя Кастро и не поддерживаю коммунистическую и социалистическую системы. Они не принесли ничего хорошего ни нашему обществу, ни нашей стране. И мне кажется, абсолютное большинство жителей Кубы думают похожим образом. (Дмитрий Кузнецов)

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