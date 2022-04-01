Максим Михайлов считает, что ограничения со стороны FIVB дадут возможность развивать российскую молодежь

Олимпийский чемпион 2012 года Максим Михайлов прокомментировал отстранение российских волейболистов от Международной федерации волейбола (FIVB). Он считает, что это поспособствует развитию местной молодежи.

«Ограничения могут сказаться как лучшую, так и в худшую сторону. С одной стороны, не будут приезжать сильные игроки в наши чемпионаты, чемпионаты могут стать слабее, с другой стороны, мы можем развивать свою молодежь, все-таки у нас хорошие истоки волейбольные, хорошие тренеры, мы имеем все для того, чтобы существовать и быть сильными даже внутри страны», — цитирует Михайлова ТАСС.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований.