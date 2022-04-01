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Максим Михайлов считает, что ограничения со стороны FIVB дадут возможность развивать российскую молодежь

Михайлов заявил, что ограничения со стороны FIVB дадут возможность развивать российскую молодежь
Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион 2012 года Максим Михайлов прокомментировал отстранение российских волейболистов от Международной федерации волейбола (FIVB). Он считает, что это поспособствует развитию местной молодежи.

«Ограничения могут сказаться как лучшую, так и в худшую сторону. С одной стороны, не будут приезжать сильные игроки в наши чемпионаты, чемпионаты могут стать слабее, с другой стороны, мы можем развивать свою молодежь, все-таки у нас хорошие истоки волейбольные, хорошие тренеры, мы имеем все для того, чтобы существовать и быть сильными даже внутри страны», — цитирует Михайлова ТАСС.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/14256531
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