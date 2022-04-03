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Сегодня, 14:02

Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская волейболистка Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья».

«Я очень рада снова сыграть за «Валлефолью» в следующем сезоне, мне здесь очень комфортно. Все здесь оказали мне поддержку в эти непростые моменты. Я очень горда носить эту футболку, спасибо за поддержку также и всем болельщикам», — приводит слова Кошелевой пресс-служба клуба.

В феврале спортсменкаполучила серьезную травму колена.

«Процесс восстановления идет хорошо, я много работаю каждый день. Сейчас я вернусь в Турцию, чтобы продолжить процесс с лечащим врачом», — добавила волейболистка.

33-летняя Кошелева выступает за «Валлефолью» с 2021 года.

Татьяна Кошелева
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