Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом

Российская волейболистка Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья».

«Я очень рада снова сыграть за «Валлефолью» в следующем сезоне, мне здесь очень комфортно. Все здесь оказали мне поддержку в эти непростые моменты. Я очень горда носить эту футболку, спасибо за поддержку также и всем болельщикам», — приводит слова Кошелевой пресс-служба клуба.

В феврале спортсменкаполучила серьезную травму колена.

«Процесс восстановления идет хорошо, я много работаю каждый день. Сейчас я вернусь в Турцию, чтобы продолжить процесс с лечащим врачом», — добавила волейболистка.

33-летняя Кошелева выступает за «Валлефолью» с 2021 года.