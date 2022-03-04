Всероссийская федерация волейбола отложила вопрос о заключении контрактов с главными тренерами сборных

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отложила вопрос о заключении контрактов с главными тренерами мужской и женской сборных России.

«На данный момент обсуждение тренеров сборных и календаря отложено. Повторное обсуждение пройдет на следующем президиуме, который состоится через месяц», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

Контракты главного тренера мужской сборной России Туомаса Саммельвуо и женской национальной команды Серджо Бузато истекли 31 декабря 2021 года.

Ранее международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российских волейболистов от соревнований. Запрет действует на все турниры под эгидой FIVB, включая пляжный и снежный волейбол.