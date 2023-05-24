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Сегодня, 11:46

Американский волейболист Андерсон продолжит выступать за петербургский «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент американского волейболиста Мэтью Андерсона Дмитрий Резванов сообщил, что в следующем сезоне спортсмен продолжит выступление за петербургский волейбольный клуб «Зенит».

«Андерсон продолжит выступать за «Зенит». У него есть контракт на следующий сезон», — приводит слова Резванова ТАСС.

Андерсон подписал контракт с «Зенитом» осенью прошлого года. В России он также выступал за казанский «Зенит». Американцу 36 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр и бронзовым призером чемпионата мира (2016).

Источник: https://tass.ru/sport/17828347
Волейбол
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
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