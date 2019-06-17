Кошелева подписала контракт с клубом из Китая

Чемпионка мира-2010 Татьяна Кошелева заключила контракт на один сезон с китайским клубом "Гуандун Эвергранд". В прошлом сезоне 30-летняя россиянка до апреля выступала в чемпионате Бразилии в составе клуба "Рексона-Сеск", после чего перешла в итальянский клуб "Скандиччи". Ранее Кошелева в интервью "СЭ" объяснила, почему остановила свой выбор на чемпионате Китая.

– На следующий год я буду выступать за команду "Эвергранд", контракт рассчитан на один сезон, – приводит РИА "Новости" слова Кошелевой. – Клуб создал для меня прекрасные условия и ставит высокие задачи.. Китайский чемпионат давно вызывает большой интерес, и я рада, что следующий сезон проведу в этой команде.

Татьяна Кошелева: "Меняю клубы из спортивного любопытства"