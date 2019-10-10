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Екатерина Гамова пожаловалось на сложности с получением свидетельства о рождении сына

15:26
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Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова пожаловалась на то, что ее супругу с трудом удалось получить документы на своего новорожденного сына. Также 38-летняя спортсменка отметила, что она вторую часть документов получила гораздо быстрее.

— В два этапа мы все-таки смогли получить документы на нового гражданина РФ! Супруг первый этап получения документов проходил в МФЦ Хамовники, и заняло это у него 4 часа, — написала Гамова в Instagtam. — Я вторую часть документов оформляла в МФЦ Якиманка, все было очень быстро. Вот интересно, это мне так повезло или зависит от людей, работающих на местах?

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B3b9FIDnlia/

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