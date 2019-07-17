Аккаунт Кошелевой в Instagram взломали

Чемпионка мира-2010 в составе сборной России Татьяна Кошелева заявила, что ее страницу в Instagram взломали.

– Это очень неэтичный поступок со стороны тех, кто это сделал, – приводят слова Кошелевой "РИА "Новости". – Я писала в службу поддержки, но пока мне не помогли. Надеюсь, скоро удастся вернуть свой профиль.

В ее аккаунте публиковались посты, связанные с Турцией. Ранее волейболистка выступала за турецкие клубы, такие как "Эджзаджибаши" и "Галатасарай". В следующем сезоне она будет играть за китайский "Гуандун Эвергранд". Кошелева выступает на позиции доигровщицы.