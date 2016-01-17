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17 января 2016, 18:32

Юрий Маричев: "Главное, что ведущие волейболистки сборной России играют дома"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Главный тренер женской сборной России Юрий Маричев отметил, что при составлении календаря чемпионата России приоритетными остаются интересы национальной команды. Экс-наставник сборной Николай Карполь критиковал слишком напряженный, по его мнению, календарь матчей и малое количество пауз.

- Паузы нужны, но где найти "окна", когда и сборная, и еврокубки?! - подчеркнул Маричев. - Мне кажется, главное сегодня, что абсолютно все наши ведущие игроки выступают дома, а костяк сборной собран в двух клубах. Причем в московском "Динамо" на площадку одновременно выходят шесть игроков, которые делают результат в национальной команде. У меня хороший контакт с коллегами, которые работают в клубах. Есть общее понимание ситуации: интересы национальной команды сегодня приоритетны.

Полностью интервью Маричева

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