Юрий Маричев: "Главное, что ведущие волейболистки сборной России играют дома"

Главный тренер женской сборной России Юрий Маричев отметил, что при составлении календаря чемпионата России приоритетными остаются интересы национальной команды. Экс-наставник сборной Николай Карполь критиковал слишком напряженный, по его мнению, календарь матчей и малое количество пауз.

- Паузы нужны, но где найти "окна", когда и сборная, и еврокубки?! - подчеркнул Маричев. - Мне кажется, главное сегодня, что абсолютно все наши ведущие игроки выступают дома, а костяк сборной собран в двух клубах. Причем в московском "Динамо" на площадку одновременно выходят шесть игроков, которые делают результат в национальной команде. У меня хороший контакт с коллегами, которые работают в клубах. Есть общее понимание ситуации: интересы национальной команды сегодня приоритетны.

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