Испания в пяти партиях обыграла Грецию на чемпионате Европы

В матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин Испания победила Грецию (3:2).

Счет в партиях — 25:22, 24:26, 25:16, 22:25, 15:13. Испания набрала два очка и занимает пятое место в группе В. У Греции одно очко и шестое место.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа B

Греция — Испания — 2:3 (22:25, 26:24, 16:25, 25:22, 13:15)