Испания в пяти партиях обыграла Грецию на чемпионате Европы
19:08
В матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин Испания победила Грецию (3:2).
Счет в партиях — 25:22, 24:26, 25:16, 22:25, 15:13. Испания набрала два очка и занимает пятое место в группе В. У Греции одно очко и шестое место.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа B
Греция — Испания — 2:3 (22:25, 26:24, 16:25, 25:22, 13:15)
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