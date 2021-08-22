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Испания в пяти партиях обыграла Грецию на чемпионате Европы

19:08

В матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин Испания победила Грецию (3:2).

Счет в партиях — 25:22, 24:26, 25:16, 22:25, 15:13. Испания набрала два очка и занимает пятое место в группе В. У Греции одно очко и шестое место.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа B

Греция — Испания — 2:3 (22:25, 26:24, 16:25, 25:22, 13:15)

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Евгений Петров все материалы автора

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