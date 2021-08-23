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Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: результаты матчей 23 августа

09:35
Сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu

В понедельник, 23 августа, на чемпионате Европы по волейболу среди женщин пройдут восемь матчей. Сборная России после побед над Францией и Азербайджаном сыграет с Бельгией.

Чемпионат Европы по волейболу-2021
(время начала матчей московское)

Группа B. Греция — Чехия. 17.30.

Группа D. Украина — Швеция. 17.30.

Группа A. Бельгия — Россия. 18.00.

Группа C. Словакия — Италия. 18.15.

Группа B. Польша — Испания. 20.30.

Группа D. Турция — Финляндия. 20.30.

Группа A. Босния и Герцеговина — Франция. 21.00.

Группа C. Швейцария — Белоруссия. 21.15.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь

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Руслан Абушкин все материалы автора

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