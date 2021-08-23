Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: результаты матчей 23 августа
09:35
В понедельник, 23 августа, на чемпионате Европы по волейболу среди женщин пройдут восемь матчей. Сборная России после побед над Францией и Азербайджаном сыграет с Бельгией.
Чемпионат Европы по волейболу-2021
(время начала матчей московское)
Группа B. Греция — Чехия. 17.30.
Группа D. Украина — Швеция. 17.30.
Группа A. Бельгия — Россия. 18.00.
Группа C. Словакия — Италия. 18.15.
Группа B. Польша — Испания. 20.30.
Группа D. Турция — Финляндия. 20.30.
Группа A. Босния и Герцеговина — Франция. 21.00.
Группа C. Швейцария — Белоруссия. 21.15.
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь
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