Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Женщины

Алла Галкина: «Будем бороться за медали и дальше. Шансы есть»

17:18
Теги:

Либеро сборной России Алла Галкина оценила готовность команды к матчу 1/4 финала чемпионата Европы против Италии. Встреча состоится 4 сентября.

— Конечно, планировали стать первыми в группе, — приводит слова Галкиной Twitter ВФВ. — Это сделало бы наш путь по турнирной сетке чуть проще. Впрочем, во втором месте тоже ничего страшного нет. Мы будем бороться за медали и дальше. Шансы есть.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир