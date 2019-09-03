Алла Галкина: «Будем бороться за медали и дальше. Шансы есть»

Либеро сборной России Алла Галкина оценила готовность команды к матчу 1/4 финала чемпионата Европы против Италии. Встреча состоится 4 сентября.

— Конечно, планировали стать первыми в группе, — приводит слова Галкиной Twitter ВФВ. — Это сделало бы наш путь по турнирной сетке чуть проще. Впрочем, во втором месте тоже ничего страшного нет. Мы будем бороться за медали и дальше. Шансы есть.