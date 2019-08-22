Татьяна Грачева: «Тревожит отсутствие резерва у сборной России»

Серебряный призер Олимпийских игр-2000 Татьяна Грачева перед чемпионатом Европы отметила, что ее тревожит отсутствие резерва у сборной России. Россиянки сыграют в группе D против Белоруссии, Швейцарии, Германии, Испании и Словакии.

— Сейчас у России оптимальный состав?

— Наш состав более-менее понятен. Но проблема в том, что у нас нет хорошей замены тем волейболисткам, которые уже сыгрались и, надеюсь, еще улучшат взаимопонимание. Сколько лет мы ищем вторую диагональную, сколько лет нет понимания, кто будет основной связующей... Понятно, что из вторых связующих у нас более опытная Женя Старцева, но кто будет ее заменой в случае каких-то непредвиденных обстоятельств? Нам нельзя попадать в ситуацию прошлогоднего чемпионата мира, когда выбыла Наталья Гончарова — и всё: мы должны были ставить молодых, менять им амплуа, проводить какие-то эксперименты с составами. Это ненормально для выступлений на таком ответственном турнире. Мы должны были к этому моменту вырастить сотню таких Гончаровых.

— А основной состав у нас внушает оптимизм?

— Да. Тревожит отсутствие резерва, но в остальном есть хорошие исполнители среди основных игроков. Имеются шикарные первый темп и диагональные, а также быстро растущие молодые в лице Ирины Воронковой и Ксении Парубец. Но всё упирается в то, что наши девчонки до чемпионата Европы не так много тренировок и игр провели вместе. Часть из них присоединилась к команде только на сборе перед олимпийским отбором. Во время Лиги наций тоже была большая ротация. Уже по ходу в состав вливались те же Парубец, Воронкова, а также Евгения Старцева. Было заметно, что они готовы значительно хуже тех, кто уже имел игровую практику. Надеюсь, перед чемпионатом Европы времени хватило, чтобы всех привести к общему знаменателю.