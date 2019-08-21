Татьяна Грачева: «Потеря Кошелевой как игрока очень ощутима»

Трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр — 2000 Татьяна Грачева считает, что отсутствие Татьяны Кошелевой в составе сборной России на чемпионат Европы — ощутимая потеря. Доигровщица не поможет команде из-за травмы.

— Потеря Кошелевой как игрока очень ощутима, — цитируют «Известия» Грачеву. — С момента, когда она стала лучшим игроком победного чемпионата мира, прошло почти 10 лет, но никто до уровня Татьяны еще не поднялся. Будь у нас 15 человек с таким талантом, мы могли бы спокойно сказать: «Ну, подумаешь, проблема, пусть едет за границу деньги зарабатывать». Но, к сожалению, это не так. Кошелева очень нужна сборной, и тот факт, что ее не будет на Евро, может негативно сказаться на результате.

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