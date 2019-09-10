Перед сборной России поставили задачу завоевать медали чемпионата Европы

Перед мужской сборной России по волейболу стоит задача завоевать медали чемпионата Европы-2019. Об этом заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

— Ожидания от мужского чемпионата Европы следующие — мы одни из фаворитов турнира и должны сыграть в хороший волейбол, — цитирует Шевченко «РИА Новости». — А задача сборной России на чемпионате Европы, как и раньше, — медали.

Чемпионат Европы пройдет c 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Голландии. Российская команда на групповом этапе сыграет в Любляне со сборными Словении, Финляндии, Турции, Македонии и Белоруссии.