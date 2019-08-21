Екатерина Гамова: «Трудно делать прогнозы на чемпионат Европы по олимпийскому отбору»

Координатор женских юниорских сборных России, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова рассчитывает, что россиянки смогут с лучшей стороны показать себя на чемпионате Европы. Сборная России сыграет в группе D против Белоруссии, Швейцарии, Германии, Испании и Словакии.

— Трудно делать прогнозы на чемпионат Европы по олимпийскому отбору, потому что соперники были не уровня нашей команды, — пояснила Екатерина Гамова. — Да, была сложная игра с Кореей, где мы показали характер, что вызывает сдержанный оптимизм. Но дальше будут совсем другие матчи. Следующий этап — это чемпионат Европы. У нас было время подготовиться к нему и устранить имеющиеся игровые проблемы, поэтому надеюсь, что Россия сможет показать себя с лучшей стороны.

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