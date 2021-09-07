Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание матчей 7 сентября — Испания — Россия и другие игры
09:15
Во вторник, 7 сентября, пройдут матчи группового турнира чемпионата Европы-2021 по волейболу среди мужчин. Сборная России сыграет с Испанией, и другие встречи.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
7 сентября, вторник
Группа B. Словения — Болгария. 17.00 (по мск)
Группа C. Испания — Россия. 17.00
Группа D. Латвия — Германия. 18.00
Группа A. Сербия — Греция. 18.30
Группа B. Черногория — Чехия. 20.00
Группа C. Финляндия — Нидерланды. 21.00
Группа D. Хорватия — Эстония. 21.00
Группа A. Украина — Бельгия. 21.30
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021
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