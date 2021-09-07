Во вторник, 7 сентября, пройдут матчи группового турнира чемпионата Европы-2021 по волейболу среди мужчин. Сборная России сыграет с Испанией, и другие встречи.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины

7 сентября, вторник

Группа B. Словения — Болгария. 17.00 (по мск)

Группа C. Испания — Россия. 17.00

Группа D. Латвия — Германия. 18.00

Группа A. Сербия — Греция. 18.30

Группа B. Черногория — Чехия. 20.00

Группа C. Финляндия — Нидерланды. 21.00

Группа D. Хорватия — Эстония. 21.00

Группа A. Украина — Бельгия. 21.30

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021