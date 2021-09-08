Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание матчей 8 сентября — Россия — Северная Македония
09:30
В среду, 8 сентября, пройдут матчи группового турнира чемпионата Европы-2021 по волейболу среди мужчин. Сборная России сыграет против Северной Македонии и другие встречи.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
8 сентября, среда
Группа B. Италия — Словения. 16:45 (по мск)
Группа C. Россия — Северная Македония. 17:00
Группа D. Словакия — Хорватия. 18:00
Группа A. Польша — Украина. 18:30
Группа B. Белоруссия — Черногория. 20:00
Группа C. Финляндия — Турция. 21:00
Группа D. Франция — Латвия. 21:00
Группа A. Греция — Португалия. 21:30
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021
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