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Испания — Россия: где смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022

15:00
Волейболисты сборной России. Фото Instagram
Волейболисты сборной России. Фото Instagram
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Во вторник, 7 сентября, мужская сборная России по волейболу проведет матч с Испанией в групповом турнире чемпионата Европы-2021. Встреча пройдет в финском городе Тампере, начало — в 17.00 по московскому времени.

Ранее российская команда, которую тренирует Туомас Саммелвуо, уступила Турции (1:3), а затем одержала победы над Нидерландами (3:2) и Финляндией (3:1).

Следить за онлайн-трансляцией матча группы C Испания — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021

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