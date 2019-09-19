Туомас Саммельвуо: «Сборная России должна играть лучше»

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо после победы в матче с командой Словении на чемпионате Европы (3:0) отметил, что подопечные должны играть еще лучше. Россия вышла в 1/8 финала и сыграет с Грецией.

— Матч был очень сложным, многое зависело от подачи и приема, — приводит слова Саммельвуо официальный сайт ЕКВ. - Обе команды отлично подавали. Я рад. Мы играли стабильно. Однако это уже ничего не значит. Мы должны лучше подавать, лучше играть, сохранять концентрацию и о другом не думать. Нужно прибавлять от матча к матчу и играть лучше. Лешких игр не будет, независимо от соперника.