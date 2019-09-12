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Словения обыграла Белоруссию, Франция — Румынию

23:19
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Завершились два матча первого тура группового турнира чемпионата Европы по волейболу.

Сборная Словении обыграла сборную Белоруссии, а Франция одержала победу над Румынией. Оба матча завершились со счетом 3:0.

Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Словения — Белоруссия — 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)

Группа A

Франция — Румыния — 3:0 (25:19, 25:14, 25:16)

12 сентября.

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