Словения обыграла Белоруссию, Франция — Румынию
23:19
Завершились два матча первого тура группового турнира чемпионата Европы по волейболу.
Сборная Словении обыграла сборную Белоруссии, а Франция одержала победу над Румынией. Оба матча завершились со счетом 3:0.
Чемпионат Европы проходит с 12 по 29 сентября. Турнир принимают Франция, Словения, Бельгия и Голландия.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Словения — Белоруссия — 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)
Группа A
Франция — Румыния — 3:0 (25:19, 25:14, 25:16)
12 сентября.
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