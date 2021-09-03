Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо объяснил, пойдет ли нашей команде на пользу поражение в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы, в котором сборная России неожиданно уступила команде Турции (1:3).

— Должно пойти! Длинные турниры — сложные. И какие-то западения обычно бывают. Франция с трудом вышла из группы в Токио. Но это не значит, что вторая игра сразу же получится идеальной. Завтра будет тяжело. Нам нужно найти стабильность, привыкнуть к новой системе на площадке, — считает финский специалист. — Но что теперь делать? Поехать домой? Таких вариантов у нас нет. А раз мы точно остаемся, то лучше делать свою работу хорошо. В сборной собрались взрослые люди. И все должны четко понимать, почему мы сейчас здесь. Чемпионат Европы — это очень крутой турнир. Хорошо, что впереди у нас такой серьезный соперник — Нидерланды. Против такого не нужно лишний раз искать спортивную злость.

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