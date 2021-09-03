Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо ответил на вопрос, имела ли место недооценка соперника в стартовом матче чемпионата Европы, который сборной России неожиданно проиграла команде Турции (1:3).

— Было видно, какими мы были на площадке. Таких горящих глаз, как в Токио, не было, — признался финский специалист. — И можно говорить что угодно. Сослаться на то, что не играли товарищеские игры, что Турции не нужно было забывать Олимпиаду. Всегда можно найти миллион алиби. Это не так сложно. Но какой в этом смысл? Думаю, мы не ждали, что соперник даст такой бой. Проиграли концовку первой партии, в третьей хорошо вели и стали закрадываться мысли: «Ага, теперь пойдет». Но все растеряли, начали нервничать, а соперник, наоборот, понял, что играть можно. И все! Для волейбола — обычная история.

Сборная России выступает на чемпионате Европы в группе С с командами Нидерландов, Финляндии, Турции, Македонии и Испании.

Полностью интервью Туомаса Саммелвуо читайте на сайте «СЭ»