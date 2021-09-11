Россия вырвала победу в третьем сете и вышла вперед в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Украины
20:12
Сборная России выиграла третий сет в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Украины. Россияне уступали большую часть третьей партии, но все же вырвали победу — 25:22.
Россияне вышли вперед в матче по сетам — 2-1.
Россия против Украины в плей-офф чемпионата Европы: онлайн-трансляция
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