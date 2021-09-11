Россия обыграла Украину во второй сете матча 1/8 финала чемпионата Европы
19:32
Сборная России победила команду Украины во втором сете матча 1/8 финала чемпионата Европы. Россияне переиграли соперника со счетом 25:16.
Счет по сетам сравнялся — 1-1.
Россия против Украины в плей-офф чемпионата Европы: онлайн-трансляция
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