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Россия обыграла Украину во второй сете матча 1/8 финала чемпионата Европы

19:32
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Сборная России победила команду Украины во втором сете матча 1/8 финала чемпионата Европы. Россияне переиграли соперника со счетом 25:16.

Счет по сетам сравнялся — 1-1.

Россия против Украины в плей-офф чемпионата Европы: онлайн-трансляция

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Иван Шитик все материалы автора

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