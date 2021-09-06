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Сербия и Словения одержали победы на чемпионате Европы

22:08

Сборная Сербии победила команду Португалии (3:1) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин. Словения одержала победу в матче с Белоруссией (3:0).

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа A

Португалия — Сербия — 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 17:25)

6 сентября. Краков. Tauron Arena.

Группа B

Словения — Белоруссия — 3:0 (25:20, 25:20, 25:15)

6 сентября. Острава. Ostravar Arena.

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Евгений Петров все материалы автора

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