Сербия и Словения одержали победы на чемпионате Европы
22:08
Сборная Сербии победила команду Португалии (3:1) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин. Словения одержала победу в матче с Белоруссией (3:0).
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа A
Португалия — Сербия — 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 17:25)
6 сентября. Краков. Tauron Arena.
Группа B
Словения — Белоруссия — 3:0 (25:20, 25:20, 25:15)
6 сентября. Острава. Ostravar Arena.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю