Словакия и Испания одержали победы на чемпионате Европы
19:33
Сборная Словакии победила команду Латвии (3:2) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.
Сборная Испании обыграла команду Северной Македонии (3:1).
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа D
Латвия — Словакия — 2:3 (18:25, 25:23, 25:13, 19:25, 7:15)
6 сентября. Таллин. Saku Suurhall.
Группа C
Северная Македония — Испания — 1:3 (23:25, 25:21, 28:30, 15:25)
6 сентября. Тампере. Hakametsa Arena.
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