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Словакия и Испания одержали победы на чемпионате Европы

19:33

Сборная Словакии победила команду Латвии (3:2) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Сборная Испании обыграла команду Северной Македонии (3:1).

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Латвия — Словакия — 2:3 (18:25, 25:23, 25:13, 19:25, 7:15)

6 сентября. Таллин. Saku Suurhall.

Группа C

Северная Македония — Испания — 1:3 (23:25, 25:21, 28:30, 15:25)

6 сентября. Тампере. Hakametsa Arena.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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