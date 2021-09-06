Польша обыграла Бельгию на чемпионате Европы

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Польши победила команду Бельгии (3:0).

Счет в партиях — 25:18, 26:24, 25:16. Польша набрала 11 очков и лидирует в группе В. У Бельгии четыре очка и четвертое место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа A

Польша — Бельгия — 3:0 (25:18, 26:24, 25:16)

6 сентября. Краков. «Tauron Arena».