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Польша обыграла Бельгию на чемпионате Европы

6 сентября 2021, 23:31

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Польши победила команду Бельгии (3:0).

Счет в партиях — 25:18, 26:24, 25:16. Польша набрала 11 очков и лидирует в группе В. У Бельгии четыре очка и четвертое место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа A

Польша — Бельгия — 3:0 (25:18, 26:24, 25:16)

6 сентября. Краков. «Tauron Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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