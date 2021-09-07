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Сборная России обыграла Испанию и одержала третью победу на чемпионате Европы по волейболу

19:01
Сборная России обыграла сборную Испании. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная России обыграла сборную Испании. Фото eurovolley.cev.eu
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В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная России победила команду Испании (3:1). Российская команда одержала третью победу на турнире.

Счет в партиях — 25:20, 20:25, 25:16, 25:17. Россияне набрали 8 очков и занимают третье место в группе С. У испанцев 3 очка и пятая позиция. В параллельной игре Германия в четырех партиях обыграла Латвию.

Следующий матч Россия проведет 8 сентября против Северной Македонии. Начало в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа C

Испания — Россия — 1:3 (20:25, 25:20, 16:25, 17:25)

7 сентября. Тампере. «Hakametsa Arena».

Группа D

Латвия — Германия — 1:3 (22:25, 19:25, 27:25, 17:25)

7 сентября. Таллин. «Saku Suurhall».

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Евгений Петров все материалы автора

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