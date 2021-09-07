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Словения обыграла Болгарию в матче чемпионата Европы по волейболу

18:32
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В матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Словении победила команду Болгарии (3:0).

Счет в партиях — 3:0 (25:18, 25:19, 25:21). Словения набрала девять очков и занимает второе место в группе В. У Болгарии пять очков и третье место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Словения — Болгария — 3:0 (25:18, 25:19, 25:21)

7 сентября. Острава. «Ostravar Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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