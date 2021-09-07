Словения обыграла Болгарию в матче чемпионата Европы по волейболу

В матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Словении победила команду Болгарии (3:0).

Счет в партиях — 3:0 (25:18, 25:19, 25:21). Словения набрала девять очков и занимает второе место в группе В. У Болгарии пять очков и третье место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Словения — Болгария — 3:0 (25:18, 25:19, 25:21)

7 сентября. Острава. «Ostravar Arena».