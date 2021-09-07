Словения обыграла Болгарию в матче чемпионата Европы по волейболу
18:32
В матче чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Словении победила команду Болгарии (3:0).
Счет в партиях — 3:0 (25:18, 25:19, 25:21). Словения набрала девять очков и занимает второе место в группе В. У Болгарии пять очков и третье место.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа B
Словения — Болгария — 3:0 (25:18, 25:19, 25:21)
7 сентября. Острава. «Ostravar Arena».
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