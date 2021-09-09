Словакия уступила Германии и покидает чемпионат Европы

Сборная Германии победила команду Словакии (3:2) в матче группового турнира чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:20, 25:17, 25:27, 25:27, 15:9. Немцы набрали 11 очков и вышли из группы со второго места. У словаков 4 очка и пятая позиция. Команда не сумела пробиться в плей-офф.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа D

Германия — Словакия — 3:2 (25:20, 25:17, 25:27, 25:27, 15:9)