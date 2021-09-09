Волейбол
Чемпионат Европы
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Сборная Болгарии победила Белоруссию на чемпионате Европы по волейболу

9 сентября 2021, 19:02

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Болгарии победила команду Белоруссии (3:1).

Счет в партиях — 25:13, 25:18, 24:26, 25:22. Болгария набрала 8 очков и занимает третье место в группе. У Белоруссии 6 очков и пятое место.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Болгария — Белоруссия — 3:1 (25:13, 25:18, 24:26, 25:22)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Месяц назад он стартовал на Олимпиаде, а теперь бежал в Россию из объятого ужасом Кабула
Адвокат Аланы Мамаевой: «Про страпоны Павел сам рассказал»
Глава Федерации волейбола Украины — о матче против России: «Игрокам не нужно смотреть, кто по ту сторону сетки»
Россия — третья в медальном зачете Паралимпиады. Имеет ли это значение?
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд