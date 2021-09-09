Сборная Болгарии победила Белоруссию на чемпионате Европы по волейболу
9 сентября 2021, 19:02
В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Болгарии победила команду Белоруссии (3:1).
Счет в партиях — 25:13, 25:18, 24:26, 25:22. Болгария набрала 8 очков и занимает третье место в группе. У Белоруссии 6 очков и пятое место.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа B
Болгария — Белоруссия — 3:1 (25:13, 25:18, 24:26, 25:22)
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