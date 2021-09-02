Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 2 сентября
14:45
В четверг, 2 сентября, пройдут матчи группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
(время начала матчей московское)
Группа A. Греция — Украина. 15:30
Группа C. Россия — Турция. 17:00
Группа A. Польша — Португалия. 18:30
Группа C. Нидерланды — Испания. 20:00
Группа A. Бельгия — Сербия. 21:30
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021 можно посмотреть здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/euro/2021/calendar/
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