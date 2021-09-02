Волейбол
Чемпионат Европы
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 2 сентября

14:45
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей. Фото Getty Images
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей. Фото Getty Images
Теги:

В четверг, 2 сентября, пройдут матчи группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Мужчины
(время начала матчей московское)

Группа A. Греция — Украина. 15:30

Группа C. Россия — Турция. 17:00

Группа A. Польша — Португалия. 18:30

Группа C. Нидерланды — Испания. 20:00

Группа A. Бельгия — Сербия. 21:30

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021 можно посмотреть здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/euro/2021/calendar/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Врач назвала самую распространенную вредную привычку у детей в Москве
Фото: МакSим привела младшую дочь в школу после болезни
Силы сопротивления в Панджшере сообщили об уничтожении 350 талибов*
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд