Алекно проиграл выигранный матч. Казань на грани катастрофы?

Путь «Зениту-Казани» к финалу Лиги чемпионов преградила польская «Закса».

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч

«Зенит-Казань» — «Закса» (Польша) — 2:3 (25:22, 25:22, 27:29, 22:25, 14:16).

«Зенит-Казань»: Михайлов (23), Нгапет (17), Беднож (16).

«Закса»: Семенюк (27), Качмарек (22), Сливка (17).

Крайне неожиданно завершился первый матч казанского «Зенита» и польской «Заксы» в полуфинальной серии Лиги чемпионов. Хозяева уверенно начали встречу и были в одном шаге от разгромной победы, но минутная расслабленность — и подопечные Владимира Алекно потеряли нить игры. В результате на ответный матч в Польшу фаворитом едет «Закса», а у казанцев намечается второй виток неудач.

Команда-характер

Текущий сезон казанского «Зенита» — словно американские горки. Команда Алекно в привычном для себя стиле гегемона начала сезон с десятка побед, после чего выдала рекордную серию поражений при крайне невзрачной игре. Затем снова подъем — и вот уже о Казани говорят как о фаворите Лиги чемпионов.

Третий виток этой истории мы, возможно, видим прямо сейчас. Если быть точнее, то уместился он ровно в третий сет сегодняшнего матча полуфинала Лиги чемпионов. Потому что заходил на этот сет «Зенит» с позиции силы и рассчитывал закончить домашнюю игру красивой победой. На первый сетбол Казань заходила пафосно — «волны» по стадиону, яркая музыка и тысячи болельщиков. Прямо репетиция чемпионата мира, который пройдет в следующем году в том числе и в столице Татарстана. Но в итоге радовалась небольшая горстка фанатов «Заксы». Удивительно, но болельщики гостей оказались в Казани, несмотря на коронавирусные реалии — помогла местная польская диаспора.

Про «Заксу» часто говорят, что это команда-характер. Чего стоит только их четвертьфинал с «Чивитановой», в котором они чудом унесли ноги в золотом сете. Поляки вели после первой игры 3-0, но затем попали под каток итальянцев в гостях. 0-3 и решающая партия. И ведь не сломились подопечные Николы Грбича. И приехали в Казань из небольшой польской провинции.

Мировые звезды не решают

Первый сет гости присматривались к самому титулованному клубу современности, но и позиций не сдавали. Казанцы по ходу сета вели 15:11, но растеряли преимущество из-за серии ошибок Бартоша Бедножа — 17:17. В концовке Максим Михайлов обыграл в приеме Александра Сливку, а затем доигровщик «Заксы» не справился с подачей Александра Волкова — и вот уже 24:21 в пользу Казани. А вот вторую партию Сливка и компания начали крайне неважно, особенно неудачным вышел момент после первого технического перерыва. Казань вела в девять мячей и должна была легко забирать второй сет. Но уже тогда наметились первые очертания будущего крутого камбэка. «Зенит» чудом и мастерством Михайлова сохранил перевес и шансы на чистую победу.

В третьем сете у «Зенита» было два матч-бола, однако ошибки Александра Бутько на подаче и либеро Валентина Голубева в приеме помогли сопернику отыграться. Вскоре уже в нападении ошибся Беднож, а вот Семенюк точной атакой принес победу «Заксе». Что это — героизм гостей или попустительство игроков «Зенита»? Алекно рвал на себе волосы, давно тренер не показывал столько эмоций на площадке. В какой-то момент казалось, что он сам готов выбежать на поле, но на резкие шаги с составом в такой напряженной игре опытный специалист точно не решался. Резерв почти весь матч провел на скамейке. Не дал шанса сыграть тренер и своему сыну Лорану Алекно — он всю игру провел на скамейке запасных.

А как иначе, когда даже мировые звезды вроде Эрвина Нгапета не показывают и половины того, на что способны? При всем уважении к полякам и их воли к победе по тому, как протекала игра Казань была обязана побеждать. Но неудача в третьем сете подкосила команду, и дальше не шла и подача, и защита, и нападение. Четвертый сет с преимуществом провела уже «Закса» и пусть не без приключений со своей стороны, но перевела игру в решающий сет.

Ключевой ответный матч

На тай-брейке, к огорчению заполненной арены «Санкт-Петербург», провалы в игре «Зенита» продолжились, и счет 6:3 быстро превратился в 6:7. Волевую победу «Заксе» принесли атаки Лукаша Качмарека и удачное действие на блоке Якуба Кохановского — 16:14. Конечно же, трагедии для «Зенита» не случилось, и поражение на тай-брейке отнюдь не лишает казанцев шансов на проход в решающую стадию. По сути, такой исход матча всего лишь перенес решающие разборки на ответный матч. Он пройдет в Польше уже 24 марта. Казанской команде при этом для выхода в финал необходимо побеждать в гостях 3:0 или 3:1, а победа со счетом 3:2 переведет противостояние в золотой сет. Чего, конечно, не очень хотелось бы, вспоминая историю противостояния «Чивитановы» и «Заксы».

В любом случае казанский «Зенит» — та небольшая радость для российских болельщиков в неудачно складывающемся сезоне. Ведь и «Кузбасс», и «Локомотив» давно свои еврокубковые походы завершили, а российский финал московского «Динамо» и «Зенита» из Санкт-Петербурга не особо радует, если вспомнить об уровне этого соревнования. А ведь совсем скоро, уже через год, на паркете волейбольного дворца в Казани будут сыграны матчи чемпионата мира.