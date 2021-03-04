Казань преодолела трудности? Перед ЧМ-2022 Казань примет полуфинал Лиги чемпионов

Неудачный сезон «Зенита» может стать «золотым».

Европейская Лига чемпионов. 1 / 4 финала, ответный матч

«Зенит-Казань (Россия) — «Скра» (Польша) - 3:2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15612)

Михайлов (15), Беднож (15), Нгапет (12) — Эбадипур (15), Хубер (9), Петкович (9)

Первый матч — 3:1

Чуть больше месяца назад казанский «Зенит» был в чудовищной форме и показывал едва ли не худшую игру (по крайней мере по результатам) в своей современной истории. Но похоже, что Владимир Алекно нашел причины поражений и настроил команду на победный лад. С февраля Казань не проигрывает, а сейчас победой в ответном матче с польским клубом «Скра» команда Алекно оформила путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Ответный матч четвертьфинала вызвал ажиотаж в городе

Казань — один из главных городов для российского волейбола. Здесь пройдут и матчи чемпионата мира по волейболу 2022, к которому столица Татарстана готовится уже сейчас. На подходе к арене вывески с рекламой ЧМ-22, о будущих матчах топов мирового волейбола говорят болельщики по пути с трамвайной остановки к центру волейбола «Санкт-Петербург». Есть мнение, что, несмотря на свой элитный статус по интересу публики «Зенит» уступает в Казани баскетбольному «УНИКСу», хоккейному «Ак Барсу» и футбольному «Рубину». Это точно не так, иначе столько людей не ехали бы на волейбольный матч вечером по среди недели. Арена «Зенита» построена на окраине Казани, в жилмассиве «Солнечный город». Поэтому, чтобы добраться до Лиги чемпионов нужно сначала проехать на метро почти до конечной, а затем еще несколько остановок на трамвае.

И чем ближе к стадиону «Зенита», тем больше людей с атрибутикой клуба. Вместимость «Санкт-Петербурга» порядка 5 тысяч человек. Согласно предписаниям местного Роспотребнадзора рекомендуется к реализации порядка 50 процентов билетов. На глаз примерно на половину стадион и был заполнен. Но благодаря удачной рассадке болельщики находились компактно друг к другу и создавали мощную шумовую поддержку.

В начале матча «Зенит» подвели лидеры

Первый матч в Польше пусть и был взят «Зенитом» в четырех сетах, но поляки уступали крайне неохотно. Вообще «Зениту» попался чуть ли не самый опасный соперник раунда — это и не признанные итальянские топы вроде «Перуджи» или «Чивитановы», но и точно не проходной вариант. Наоборот, с такими середняками подопечные Алекно играют обычно натужнее, чем с фаворитами, особенно в этом сезоне. Но после первой игры разговоров о недонастрое быть уже не должно — все поняли, что шутки со «Скрой» обходятся дорого.

В ответной игре был менее активен Бартош Беднаж — все-таки в Польше он играл на эмоциях от возвращения в родной город, а к второму матчу он успокоился. Впрочем, наверняка это была просьба Алекно, поскольку чрезмерное желание показать себя в игре против бывшей команды в гостевой встрече едва не погубило Казань. Теперь в действиях Беднажа эмоции сменил разум, поэтому он был пусть не так заметен, зато эффективен. За эмоции же отвечали Максим Михайлов и Эрвин Нгапет. Лидеры «Зенита» с первых минут задали темп атакам хозяев, но они встретили сопротивление польского блока. В итоге первый сет получился равным, нервным и взяли его по итогу все-таки гости, задав матчу интригу. Ключом к победе гостей в стартовом сете стал Тейлор Сандер — именно он выиграл решающие мячи. Хозяевам же сильно мешали ошибки на подаче, «Скра» действовала увереннее и стабильнее.

Казань вышла в полуфинал уже по ходу матча

Так как в первом матче казанцы выиграли в четырех сетах, чтобы хотя бы продолжить борьбу за выход в следующую стадию Лиги чемпионам для поляков критичным был сценарий уступить хотя бы два сета. Поэтому после второго, который уверенно взял «Зенит» хорошей подачей в третьем, по сути, и решалась судьба четвертьфинала. Сначала «Скра» решила сменить тактику и действовать активнее на передней линии, но хозяева брали свое правильной расстановкой. Команда Алекно сильно добавила в защите, особенно Александр Волков, закрывший Кароля Клоса. Здорово действовал и Михайлов, нейтрализуя лидеров соперника — доигровщиков Милада Эбадипура и Тейлора Сандера. Не забывая при этом и об атаке — важнейшие мячи забил именно он.

Победу в главном сете казанцы праздновали активнее локальных успехов. По сути, концовка матча была уже формальностью, ни при каких дальнейших сценариях игры поляки в полуфинал не попадали. Алекно принял решение посадить на лавку лидеров и дать возможность поиграть запасным. Логичный шаг — обеспечить игровую практику резерву, а также добавить мотивации клубу все-таки довести до победы домашнюю встречу. Не стал нагружать основу и тренер «Скры» Михал Гоголь. «Это был непростой матч, и мы знали, что результат решат локальные противостояния — так и случилось. У нас было много возможностей, но не хватило концентрации. Команда была в плохом настроении и я благодарен резервистам, которые добавили игре эмоций», — резюмировал главный тренер гостей.

Алекно доигрывал матч резервом

«Зенит» в концовке уже думал о матчах полуфинала с «Заксой» — никак иначе аттракцион невынужденных ошибок Казани не объяснить. Алекно как мог пытался завести своих ребят, но четвертый сет хозяева уступили, по сути, без борьбы — 13:25. В этот момент за «Зенит» даже стало страшно. Больше всего напрягал технический брак — его было много, особенно от Валентина Кроткова. Зато порадовал Лоран Алекно — сын главного тренера. Связующий здорово подстраховывал партнеров и выводил на атаки Дениса Земчонка. «Конечно, мы умеем считать и знали, какого результата нужно добиться для прохода дальше, но никто вслух об этом не говорил. Все шли за победой, — сказал после матча тренер «Зенита» Максим Максимов. — Сыграли не в свою силу, но ребят захватили эмоции. Плюс подача соперника обескуражила».

Тай-брейк активнее начали поляки, но к техническому перерыву ситуация выровнялась. Алекно вновь поговорил на повышенных тонах с командой и ход сработал. Несколько удачных эйсов, работа блока — и трудовая победа в кармане команды. Уже десятая кряду. Похоже, проблемы татарстанского суперклуба в прошлом, и «Зенит» снова лучший. По крайней мере в еврокубках — никто из российских команд кроме него не попал даже в четвертьфинал, а казанцы наверняка планируют поездку в Верону на Суперфинал. Правда для этого придется обыграть еще один польский клуб, который сенсационно выбил в первом раунде плей-офф «Чивитанову» в «золотом сете».