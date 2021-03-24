Казань отыграла восемь матчболов и вытащила безумный матч. Но даже этого не хватило для финала ЛЧ

Этот матч точно войдет в историю мирового клубного волейбола.

Лига чемпионов. Полуфинал. Второй матч

«Закса» (Польша) — «Зенит-Казань» — 2:3 (17:25, 25:16, 25:21, 28:30, 18:20). Золотой сет — 15:13.

«Зенит-Казань»: Михайлов (27), Нгапет (22), Воронков (9).

«Закса»: Семенюк (21), Качмарек (21), Сливка (17)

Первый матч — 3:2

«Зенит» каким-то непостижимым образом все-таки сумел оправиться от убийственно обидного домашнего поражения в полуфинале Лиги чемпионов. В Казани, при своих болельщиках, команда Владимира Алекно методично крушила лучший польский клуб. При 2:0 и 24:22 в третьем сете ни у кого сомнений не было: российский клуб заберет этот матч.

А потом для Казани начался страшный сон. Два нереализованных матчбола, затем еще несколько, непонятно как проигранный сет. После этого «Зенит» впал в ступор, а «Закса» на эмоциональном подъеме забрала четвертую партию, а после нее еще и тай-брейк.

Выход Воронкова перевернул игру

В результате в Польшу наша команда приехала не с комфортным заделом, а с пониманием, что права на ошибку больше нет. Такое давит очень сильно.

Хотя начал российский суперклуб шикарно. Первый сет был проведен на каком-то запредельном подъеме. Счет рос так быстро, что уследить за отрывом было сложно. 6:3, 9:5, 15:8, 18:10. В атаке у «Зенита» были фантастические 76% эффективности. Нгапет забил пять из шести, Михайлов четыре из шести и даже Беднож, который во второй половине сезона вообще не впечатляет, вколотил четыре из пяти. Плюс еще и Вольвич зарядил сразу три блока.

Увы, после следующих двух партий показалось, что продолжения сказки не последует. Казань словно сожгла в первом сете весь бензин. Второй стал зеркальной копией стартового, только доминировали уже поляки. У «Зенита» пропала подача и поплыло нападение. Держал уровень только Михайлов. Польский и французский легионеры забивали лишь каждую третью атаку. Как итог — 16:25.

Всю третью партию снова лидировала «Закса» и при счете 10:16 Алекно не выдержал — усадил на скамейку Бедножа, а вместо него выпустил Федора Воронкова. Чисто визуально такая замена напрашивалась давно. Как минимум, еще в первом полуфинале. Поляк вообще не впечатлял как по ходу сезона, так и в плей-офф Лиги чемпионов. Бесконечные подачи в сетку, неуверенность в нападении. Наверное, на тренировках Бартош выглядит в разы лучше. Иначе нет никаких объяснений, почему Воронков, которого сам Алекно два года назад называл будущим российского волейбола и который точно входит в расширенный круг претендентов как на Олимпиаду в Токио, так и на домашний чемпионат мира-2022, сидит на скамейке. Когда он выходит на площадку вместо Бедножа, хуже не становится точно. А зачастую — только лучше. Вот и теперь с ним в третьей партии «Зенит» подтянулся с 10:16 до 16:19. Правда, ближе приблизиться не удалось.

В четвертом сете эмоциональное преимущество тоже все время было на стороне хозяев. Они постоянно вели: 16:13, 18:21, 21:23. Но «Зенит», который, казалось, сжег все топливо в первом сете, на зубах цеплялся за свои шансы, выгрызая розыгрыш за розыгрышем в безнадежно уплывающем матче. У поляков в этой партии было пять матчболов! Но сначала Воронков, который не забил с хорошей позиции, сам же на одиночном блоке накрыл Качмарека, потом несколько раз решил Михайлов, а в конце концов очередным эйсом разразился Нгапет. «Зенит» получил сетбол — и с первой же попытки реализовал его. Отличился все тот же Воронков. На блоке. И снова захотелось спросить: почему весь сезон играл легионер Беднож, а не этот россиянин?

Два тай-брейка подряд

Неожиданная развязка четвертого сета напомнила внезапный исход третьего сета в Казани. В обоих случаях все катилось к уверенной победе хозяев, но гости отыгрывали кучу матчболов и переводили игру в совершенно иное русло. И здесь, и там дело дошло до тай-брейка. И здесь, и там удачнее в нем оказались гости.

Хотя «Зенит» в Польше снова был на грани. «Закса» постоянно лидировала и к концовке команды приехали на 11:13 в ее пользу. Главной опцией Казани был Михайлов — он решал вообще все. После его очередной суператаки и эйса счет, наконец, сравнялся — 13:13.

Потом поляки забили и получили право на новый матчбол. Уже шестой. После был и седьмой. Но «Зенит» терпел как гладиатор в последнем бою. И получил свой шанс: соперник дважды дал в аут. Практически сразу Казань могла забирать тай-брейк, получив право на атаку на своей подаче, но почему-то в решающий момент последовала передача не Михайлову, а Нгапету. Эрвин не забил. Повезло, что через пару розыгрышей уже поляки снова ошибутся при атаке первым темпом — 2:3 по сетам и, согласно регламенту, «золотой сет» до 15 очков. Но очень странно: что в Казани, что теперь в ключевые моменты мячи отдаются не Максиму. А ведь тай-брейке в Польше он просто божил: из 20 атак «Зенита» в пятом сете 11 доверили Михайлову. И он забил девять! Космос.

«Золотой сет» в волейболе — это как серия пенальти в футболе. Во многом — лотерея. И счастливый билет на этот раз вытащила «Закса». Ключевой момент — подача Семенюка. До нее команды шли ровно, а после его перфоманса счет вырос до 8:4 в пользу хозяев. «Зенит», разумеется, сопротивлялся. После двух блоков Вольвича разница стала минимальной — 11:12. При 12:14 команда Алекно отыграла очередной, восьмой матчбол. Но на девятый, увы, сил не хватило. Героические, но очень обидные 13:15.

В финал Лиги чемпионов идет «Закса».