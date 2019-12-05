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Казанский «Зенит» обыграл «Эр-Райян» на клубном ЧМ

02:46
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Казанский «Зенит» выиграл у «Эр-Райяна» во 2-м туре клубного чемпионата мира — 3:1.

Российская команда с одной победой и одним поражением в двух встречах идет на 3-м месте в таблице. Следующим ее соперником будет «Лубе Чивитанова» из Италии. Матч состоится 6 декабря и начнется в 0.00 по московскому времени.

Чемпионат мира

Клубы. Мужчины

Группа A

«Зенит-Казань» (Россия) — «Эр-Райян» (Катар) — 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21)

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