Алексей Вербов: «Зениту» надо найти свою игру, матч с «Сада Крузейру» был плохим»

Старший тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов подвел итоги матча клубного чемпионата мира против бразильской «Сада Крузейру» (0:3).

— Очевидно, что это нехороший старт для нас, но с полуфиналов будет новый турнир, поэтому для нас все не так плохо, — приводит слова Вербова официальный сайт турнира. — Здесь большая разница во времени и очень особая погода, нам еще надо приспосабливаться к этому. Нам также надо лучше почувствовать новый мяч. «Сада Крузейру» играл очень хорошо, нам же надо найти свою игру, потому что этот матч был плохим для нас.

Следующим соперником «Зенита» будет «Аль-Райян» из Катара. Матч начнется 5 декабря в 0.00 по московскому времени.