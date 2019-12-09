Игрок «Зенита» Нгапет задержан полицией в Бразилии за сексуальные домогательства

Доигровщик казанского «Зенита» Ирвин Нгапет был арестован бразильской полицией за сексуальные домогательства. Как сообщает Globo, француз ударил по ягодице одну из женщин на вечеринке по случаю окончания клубного чемпионата мира. Она пожаловалась в полицию, и волейболист был задержан. Сам Нгапет извинился перед женщиной, заявив, что перепутал ее с подругой.

Напомним, что на клубном чемпионате мира, который проходил в Бразилии, «Зенит» занял третье место.