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Бразильские «Минас» и «Прайа» разыграют пятое место клубного чемпионата мира среди женщин

11:06

Бразильский «Минас» в полуфинале за 5-8 места клубного чемпионата мира среди женщин обыграл китайский «Тяньцзинь» со счетом 3:0.

В матче за пятое место «Минас» встретится с еще одним клубом из Бразилии «Прайа». Встреча пройдет 8 декабря.

Чемпионат мира. Клубы. Женщины
1/2 финала за 5 — 8-е места
«Тяньцзинь» (Китай) — «Минас Теннис» (Бразилия) — 0:3 (23:25, 26:28, 19:25)

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