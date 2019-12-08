Итальянский «Конельяно» стал победителем клубного чемпионата мира среди женских команд. В финале итальянки взяли верх над «Эджзаджибаши» — 3:1.

У мужчин матче за бронзу казанский «Зенит» в трех сетах одолел катарский «Эр-Райян» — 3:0.

Чемпионат мира. Клубы

Женщины

Финал

«Конельяно» (Италия) — «Эджзаджибаши» (Турция) — 3:1 (22:25, 25:14, 25:19, 25:21)

Мужчины

Матч за 3-е место

«Зенит-Казань» (Россия) — «Эр-Райян» (Катар) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:17)