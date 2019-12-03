«Горгонцола» обыграла «Тяньцзинь» на клубном чемпионате мира

В матче группового турнира клубного чемпионата мира по волейболу среди женщин итальянская «Горгонцола» обыграла китайский клуб «Тяньцзинь» — 3:2. Счет в партиях — 17:25, 15:25, 15:18, 25:15, 15:11).

После первого тура «Горгонцола» с двумя очками занимает второе место в группе В. У «Тяньцзиня» одно очко и третье место.

Чемпионат мира. Клубы. Женщины

Группа B

«Тяньцзинь» (Китай) — «Горгонцола» (Италия) — 2:3 (25:17, 25:15, 18:25, 15:25, 11:15)

3 декабря.