Казанский «Зенит» проиграл в полуфинале клубного ЧМ

Казанский «Зенит» уступил «Крузейро» в полуфинале клубного чемпионата мира — 0:3. В финальном матче бразильцы встретятся с победителем игры между итальянской «Чивитанова» и катарским «Аль-Райяном». «Зениту» предстоит игра за третье место.

«Крузейро» — трехкратный победитель турнира, выигрывавший его в 2013, 2015 и 2016 году. «Зенит» завоевывал титул в 2017 году.

Клубный чемпионат мира

Мужчины

1/2 финала

«Крузейро» (Бразилия) — «Зенит-Казань» (Россия) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:23)