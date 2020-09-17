Клубный чемпионат мира по волейболу отменен из-за коронавируса

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение об отмене клубного чемпионата мира-2020. Об этом сообщает официальный сайт организации. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса, а также ограничения в перемещениях между странами.

FIVB сообщает, что заявочная кампания на клубный ЧМ 2021 года должна начаться до конца октября. Пока неизвестно, какие страны будут претендовать на проведение турнира. В 2019 году мужской турнир прошел в бразильском Бетине, а женский — в китайском Шаосине.