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Клубный чемпионат мира по волейболу отменен из-за коронавируса

16:26
Клубный чемпионат мира отменен. Фото FIVB.
Клубный чемпионат мира отменен. Фото FIVB.
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Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение об отмене клубного чемпионата мира-2020. Об этом сообщает официальный сайт организации. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса, а также ограничения в перемещениях между странами.

FIVB сообщает, что заявочная кампания на клубный ЧМ 2021 года должна начаться до конца октября. Пока неизвестно, какие страны будут претендовать на проведение турнира. В 2019 году мужской турнир прошел в бразильском Бетине, а женский — в китайском Шаосине.

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